ещё! выкл. сиськи
06.07.2024 22:45 | сиськи от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
"Автопортрет с женой и бокалом шампанского" 1902 год
Автор: Ловис Коринт
По мотивам Рембранта с Саскией.
«Блудный сын в таверне» — автопортрет Рембрандта с женой Саскией, на котором они представлены героями библейской притчи о блудном сыне. Экспонируется в Дрезденской галерее.
1080x956, 365 Kb / живопись, Коринт, шампанское, автопортрет, двое, фрукты, бокалы, бутылка

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