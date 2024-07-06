ещё! выкл. сиськи
06.07.2024 23:04 | сиськи от garry_stanis | комментарии: 2  ↓ 
"Три грации", 1630 - 1635 гг.
Автор: Питер Пауль Рубенс
720x877, 215 Kb / живопись, Рубенс, Красота, Любовь , Невинность, женщины, богини, три, фонтан

живопись, Рубенс, Красота, Любовь, Невинность, женщины, богини, три, фонтан

комментарии
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garry_stanis | 06.07.2024 23:05
Для особо любознательных.
Одно из самых известных своих полотен под названием «Три грации» Рубенс пишет в промежутке между 1630 и 1635 годами.
На это время приходится радостное событие для художника - он второй раз женится. Супругой становится 16-летняя Елена Фоурмен. По возрасту она была ровесницей сыну художника. Самому же Рубенсу на тот момент было всего 53 года.
Три грации - довольно популярный сюжет в истории мирового искусства. Он начинается с Рафаэля и продолжается ныне (сказать заканчивается неправильно, ведь жизнь продолжается) с картиной «Три танцора» Пикассо и современным искусством.
Но если у Рафаэля это стройные мадам, что соответствует современным представлениям о красоте, то у Рубенса женщины совсем иные.
Всем знакомы "характерные" женщины Рубенса - объемные, как говорится, есть за что подержаться. Такие были идеалы красоты в 17 веке, в частности и у самого художника.
На полотне изображены три грации - Красота, Любовь и Невинность (левая была написана с юной жены). Древнеримские богини, олицетворяющие все доброе, радостное и хорошее в этом мире.
Картина так нравилась художнику, что находилась в его коллекции прямо до смерти.
312kbps | 07.07.2024 00:28
какой позор !
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