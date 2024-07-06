ещё! выкл. сиськи
06.07.2024 23:27 | прочее от garry_stanis | комментарии: 15  ↓ 
That's all folks. На сегодня.
Sigourney Weaver (1983)
1280x1757, 489 Kb / Сигурни Уивер, шланг, поливка или помывка, вода, ч/б

Сигурни Уивер, шланг, поливка или помывка, вода, ч/б

комментарии
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Polina | 06.07.2024 23:51
батенька, три повтора за пару часов!.. хорош херней заниматься! - смотри, прежде чем постить, не было ли уже сиих материалов!
garry_stanis | 07.07.2024 00:03
Polina 23:51 Высоко сижу, далеко гляжу. Кумушка! Вы книжки не перечитываете? Фильмы не пересматриваете? Что за интересные правила : нельзя повторять что было 10 лет назад. Туда никто не смотрит кроме смотрителей неизвестно кем и зачем нанятых. Меня возьмете в смотрители? По хештегу "Сигурни Уивер" повторов нет.
garry_stanis | 07.07.2024 00:09
Повторов всего два. Как смотреть научи.
Polina | 07.07.2024 00:29
garry_stanis (00:03), Меня возьмете в смотрители? - вопрос к главушкам сего клуба.
про правила - аналогично. мы просто делаем свое дело. повторов три!
garry_stanis | 07.07.2024 00:35
Polina 00:29 Мы это я и Вы мадам? Или как в том старом анекдоте про мужа из командировки. Услышал от в шкафу шорохи , открывает створку и спрашивает: - Кто здесь? Ответ: - Это мы, пиджАки! И тут мы это "пиджаки"? Кстати второй минусист выявлен. Точнее Минусистка. Пойду охотиться на третьего.
Polina | 07.07.2024 00:36
garry_stanis (00:35), я тебя не минусую. а про остальное :))
garry_stanis | 07.07.2024 00:37
Polina 00:29 Сегодня повторов ДВА. Третий дня три назад. А вообще было их много. Методика нахождения повторов опубликована? Какие репрессии предусмотрены на "повтористов"?
garry_stanis | 07.07.2024 00:39
Polina 00:35 Не верю. т.к. проверить не могу. Будешь пока под подозрением.
Polina | 07.07.2024 00:40
garry_stanis (00:37), батенька, просто повнимательнее будь с постами и вся просьба. у тебя прекрасные, в основном, посты, спасибо тебе! а кто минусистка, мог бы и озвучить. который месяц сидишь и намекаешь только. неужто так сложно говорить с людьми прямо?
Polina | 07.07.2024 00:41
хуёво ты, значит, выявляешь!
Polina | 07.07.2024 00:43
тебя, мужчину чувствительного, дразнит кто-то этим.
Polina | 07.07.2024 00:51
garry_stanis (00:39), даю полное согласие свое, чтобы у точенцыя спросив на счет того, я или не я минусую тебя, получитьт правдивый ответ. я не минусатор тебе. но! я если повтор найду - скрою его. ищи минусаторов, раз надо тебе, да не в моем лице
P.S. | 07.07.2024 01:12
Polina (23:51), Pol, и правда, просвети, как нашелся этот повтор. Ни по тагам на разных языках, ни по яндекс/гугл поиску по картинкам, нигде не удалось найти
Думаю, это многим бы пригодилось.
P.S. | 07.07.2024 01:15
garry_stanis (00:03), хехе, нда, как раз вот перед вами тот самый "кто", листавший блог вдоль и поперёк, и с начала и с конца, и туда-сюда-обратно))) как-то было пару месяцев, когда больше ничего в интернете не хотелось смотреть.
P.S. | 07.07.2024 01:17
(но эту фото не помню, конечно, да и как, наверное невозможно всё увиденное в инете запомнить. Тут даже ощущения "что-то знакомое", как с давно прочитанной книгой, не возникает. имхо Полина зря негодует)
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