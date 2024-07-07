ещё! выкл. сиськи
07.07.2024 14:27 | прочее от garry_stanis | комментарии: 1  ↓ 
Амфибия на которых катались американцы в Венеции в 1945 году. DUKW 6x6 Amphibious Utility Vehicle
1536x1069, 417 Kb / Венеция, DUKW 6x6 Amphibious Utility Vehicle

Венеция, DUKW 6x6 Amphibious Utility Vehicle

комментарии
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. | 07.07.2024 14:42
@garry_stanis,
- красивая картинка или фото с сиськами - сиськи,
- некрасивая картинка с сиськами - иное
- смешная картинка без сисек- картинки,
- красивые, но не смешные картинки - прочее
- картинки и рассказ о том, что изображено или просто рассказ о чем - то - интересное
- смешной рассказ с картинкой или без - тексты

этот пост - прочее.
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