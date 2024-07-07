ещё! выкл. сиськи
07.07.2024 15:21 | прочее от Amorez | комментарии: 0  ↓ 
Когда меня, пятилетнего, в 1980 году, к бабке в деревню "Чёрная речка" на всё лето отправили, деревня выглядела именно так
1280x798, 380 Kb / русская деревня, картина

русская деревня, картина

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