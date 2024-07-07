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07.07.2024 23:12 | прочее от garry_stanis | комментарии: 0 ↓
Загорающая женщина указывает на табличку «Теперь вы можете купаться без топов», чтобы объяснить спасателю, почему она ходит топлесс на пляже Спринг-Лейк-Бич. Ее действия являются буквальной интерпретацией, вероятно, предназначенной только для мужчин, недавней отмены закон о пляжах, требующий, чтобы все пловцы носили «топы» (майки или футболки), Нью-Джерси, 11 августа 1939 года. Место: Спринг-Лейк-Бич, Нью-Джерси, США .
пляж, топ, спасатель, Спринг-Лейк-Бич, Нью-Джерси, США, ч/б
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