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09.07.2024 11:33 | интересное от garry_stanis | комментарии: 0 ↓
Текст , сопровождавший эту новость 31 августа 2012 г., приведен без корректуры.
Президент России Владимир Путин открыл 186-ю станцию московского метрополитена. Новая станция длиной 3,5 километра !!!!!!!!! и стоимостью 20 миллиардов рублей (700 миллионов долларов) называется Новокосино.
Приехав на вокзал, Путин впервые !!!!! встретился с горожанами. Путин спустился по лестнице к поезду, осмотрел поезд и поговорил с чиновниками. Российский лидер, подписавший схему станций метро, ​​также пообщался с сотрудниками.
Подпись схемы выглядела на самом деле так: "Участок между «Новогиреево» и «Новокосино», как и полагается строящейся линии, на плане был изображен пунктиром. Президент взял маркер и провел сплошную линию - станция сдана."
Кажется это приколы автоперевода.
Верхний ряд вторая слева кажется Скабеева.
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