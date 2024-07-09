ещё! выкл. сиськи
09.07.2024 11:33 | интересное от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
Текст , сопровождавший эту новость 31 августа 2012 г., приведен без корректуры.
Президент России Владимир Путин открыл 186-ю станцию московского метрополитена. Новая станция длиной 3,5 километра !!!!!!!!! и стоимостью 20 миллиардов рублей (700 миллионов долларов) называется Новокосино.
Приехав на вокзал, Путин впервые !!!!! встретился с горожанами. Путин спустился по лестнице к поезду, осмотрел поезд и поговорил с чиновниками. Российский лидер, подписавший схему станций метро, &#8203;&#8203;также пообщался с сотрудниками.
Подпись схемы выглядела на самом деле так: "Участок между «Новогиреево» и «Новокосино», как и полагается строящейся линии, на плане был изображен пунктиром. Президент взял маркер и провел сплошную линию - станция сдана."
Кажется это приколы автоперевода.
Верхний ряд вторая слева кажется Скабеева.
1280x720, 216 Kb / Путин, метро, Новокосино, вагон, президент, Москва, Собянин ,Скабеева

Путин, метро, Новокосино, вагон, президент, Москва, Собянин, Скабеева

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