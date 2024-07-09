ещё! выкл. сиськи
09.07.2024 14:01 | прочее от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
Прекрасный вариант иллюстрации к пьесе "Кошка на радиаторе" Анны Родионовой.
Возражения про невозможность сидения на радиаторе машины не принимаются.
Да сидит на капоте. На капоте Rolls-Royce. В пьесе сидит (или лежит) на батарее (радиаторе) отопления.
Трудно заподозрить кота в плохом вкусе.
1024x1024, 101 Kb / Rolls-Royce Motor Cars, кошка, радиатор, черный, кот, от усов до хвоста

Rolls-Royce Motor Cars, кошка, радиатор, черный, кот, от усов до хвоста

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