ещё! выкл. сиськи
09.07.2024 14:24 | картинки от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
Неаполь. В этом баре чашка кофе стоит дешевле, если быть вежливым.
Заодно можно вспомнить итальянский. ciao ragazzi
1200x1600, 175 Kb / чашка кофе, вежливость, воспитанность, Неаполь

чашка кофе, вежливость, воспитанность, Неаполь

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