ещё! выкл. сиськи
09.07.2024 15:00 | прочее от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
Поль Гюстав Доре (1832 - 1883) "Андромеда"
Картина является произведением искусства, вдохновленным древнегреческой мифологией. В мифе Андромеда была дочерью царя Кефея и царицы Кассиопеи, которая была прикована к скале в качестве жертвы морскому чудовищу. Её спас Персей, герой, который убил чудовище и освободил Андромеду.
634x960, 67 Kb / Поль Гюстав Доре, Андромеда , Картина, мифология, Андромеда, скала, Персей

Поль Гюстав Доре, Андромеда, Картина, мифология, Андромеда, скала, Персей

комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  -2
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 132234 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2024 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 165 / 250| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer