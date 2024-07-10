ещё! выкл. сиськи
10.07.2024 15:46 | прочее от garry_stanis | комментарии: 2  ↓ 
Большие девочки с мужскими игрушками.
Зведочка.
509x640, 51 Kb / девушка-механик, рука в масле, звездочка

девушка-механик, рука в масле, звездочка

комментарии
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Vintorezz | 10.07.2024 15:52
Это звездочка для цепи, с не зубчатое колесо
garry_stanis | 10.07.2024 16:13
Звезды и шестерни – разновидности ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА, имеющие схожий внешний вид и широкое применение в машиностроительной сфере. Но конструкция и функциональное назначение этих деталей имеют существенные различия. https://www.cncpals.ru/article ... ja/?ysclid=lyfuzernii627523103
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