ещё! выкл. сиськи
10.07.2024 15:56 | прочее от garry_stanis | комментарии: 3  ↓ 
Большие девочки с мужскими игрушками.
Замена шруса.
1440x1800, 363 Kb / шрус, ремонт, дырка в штанах

шрус, ремонт, дырка в штанах

комментарии
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nihil777 | 10.07.2024 16:16
у моего друга так отца придавило. где ТБ? шуточки всё, улыбочки...
garry_stanis | 10.07.2024 16:22
Согласен. Этими фотками развлекают западных мужиков. И у нас такая завелась в Калуге. Наташкой кличут. https://www.youtube.com/@NatashkaPLUS
Madman | 10.07.2024 16:28
Так ещё и ступица висит на тормозном шланге. За такое надо по рукам бить. Шланг порваться может.
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