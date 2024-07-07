ещё! выкл. сиськи
10.07.2024 16:41 | прочее от garry_stanis | комментарии: 2  ↓ 
Большие девочки с мужскими игрушками.
Единственная женщина которая действительно работает, а не позирует.
Сборка механизма газораспределения.
1536x2048, 480 Kb / двигатель, валы, женщина-механик

двигатель, валы, женщина-механик

комментарии
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Vintorezz | 10.07.2024 18:02
garry_stanis | 07.07.2024 20:16
Polina 14:52 Очень востребованная модель. Все 24 часа. Всегда поражался вкусу автора поста.
garry_stanis | 10.07.2024 19:30
Vintorezz 18:02 Там у тебя какое-то уё..ще на ковре неумело кривляется после 10 мужиков, а тут женщина - творец . Не чурается и разбирается в сугубо мужской гаражной деятельности ради того чтобы прокормить себя и свое потомство. Потому что ее мужчина валяется пьяный и не хочет а себя брать никакой ответственности за свою семью.
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