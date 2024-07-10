ещё! выкл. сиськи
10.07.2024 19:10 | сиськи&киськи™ от Polina | комментарии: 4  ↓ 

1100x733, 135 Kb / женщина, зеркало, отражение, кровать, кот, корона, бигуди

женщина, зеркало, отражение, кровать, кот, корона, бигуди

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
garry_stanis | 10.07.2024 19:21
Автор подарил миру этот свой шедевр и не удостоился скромного упоминания своего имени. Не понимаю.
"Её величество". Валентин Алексеевич Губарев. Белорусский живописец.
garry_stanis | 10.07.2024 19:24
Вот какие мысли и ассоциации посетили простую женщину про созерцании данного шедевра.
Далее не мой текст!!!!!!!!!!!!!!
«И создал же Бог такую красоту»!— хочется воскликнуть, рассматривая картину Валентина Губарева «Её величество». И это правда: тётенька перед зеркалом прекрасна! Собственно, то же можно сказать о любой женщине. Смотря какие идеалы красоты взять за основу.
В этой картине всё вполне реалистично: и шкаф с верхней одеждой, и обувные коробки, и часы на спинке кровати. Даже постельное белье, пушистый ковёр на полу, обои и настольная лампа с оранжевым абажуром рядом с часами. Особенно тщательно выписано живописное полотно на стене слева. Оно, возможно, является репродукцией известного шедевра, правда, я не узнала—чьего (мы же помним, что я не искусствовед). Всё реалистично, кроме кота и центральной фигуры дамочки с большой голой попой, в бигудях (раньше нельзя было так говорить, надо было непременно - « в бигуди», но сейчас и «в бигудях» разрешено, нормы русского языка меняются).
Кот и тётенька изображены в стиле примитивизма. Возможно, в этом противопоставлении реальности и гротеска и кроется основная идея художника? Говорят, домашние питомцы похожи на своих хозяев. Здесь это тоже наблюдается. Хозяйка, по всей вероятности, только что встала с постели, снимает бигуди (в реале) и надевает корону (мысленно). Все женщины поступают так, даже не осознавая сего факта.
Повторяю, я не искусствовед ( но я —женщина).
312kbps | 10.07.2024 19:37
какие то каракули , а не картина
по мне , так полня мазня
.bsa | 10.07.2024 19:52
Автору, в импровизации не занимать))
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  0
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 132260 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2024 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 164 / 252| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer