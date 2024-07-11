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11.07.2024 09:38 | прочее от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
Полетт и Андре. 1949
Фотограф Брассай , псевдоним Дьюла Халас, родился 9 сентября 1899 года в Брашове (венгерский: Брассо — город, тогда австро-венгерский и с тех пор присоединенный к Румынии) и умер 8 июля 1984 года в Эзе (Приморские Альпы), французский фотограф венгерского происхождения. , а также дизайнер, художник, скульптор и писатель.
Мое название фото:
- Сударь !
- Сударыня?
800x1040, 172 Kb / Brassai, дети, беседа, ч/б, Полетт и Анри

Brassai, дети, беседа, ч/б, Полетт и Анри

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