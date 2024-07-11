ещё! выкл. сиськи
11.07.2024 10:19 | прочее от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
Утром увидел безобразную картинку от питерского художника про Крещенское купание. Там такие интересные типажи и можно было подумать что это можно увидеть только в культурной столице. Хотя творчество фотографа Петросяна это неоднократно подтверждало. Вот из Франции корреспондент Дуано сообщает.
Robert Doisneau. Paris, 1950е
800x722, 143 Kb / Дуано, бар, выпивохи, Франция, ч/б, Париж

Дуано, бар, выпивохи, Франция, ч/б, Париж

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