11.07.2024 11:49 | сиськи от garry_stanis | комментарии: 0 ↓ от Колумбийский художник Фернандо Ботеро (годы жизни 1932-2023), отлично известный своим фирменным стилем, отличающимся преувеличенными формами и яркими цветами, является выдающейся фигурой в мире художественного искусства.

Посвящение Боннару Дата создания: 1972 год

Размеры: 231 х 178 сантиметров

Место нахождения: частная коллекция

Работа Ботеро «Посвящение Боннару» отдаёт собой дань уважения французскому художнику-постимпрессионисту Пьеру Боннару (годы жизни 1867-1947), хорошо известному по своим интимным домашним сценам и яркому использованию цветовой палитры красок. В этой конкретной картине Ботеро перенимает эстетический язык Боннара, наполняя его своим собственным характерным стилем преувеличенных форм и сладострастных фигур.

Ботеро, ванная, Посвящение Боннару душа нет, унитаз



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