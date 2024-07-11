ещё! выкл. сиськи
11.07.2024 11:49 | сиськи от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
Колумбийский художник Фернандо Ботеро (годы жизни 1932-2023), отлично известный своим фирменным стилем, отличающимся преувеличенными формами и яркими цветами, является выдающейся фигурой в мире художественного искусства.
Посвящение Боннару Дата создания: 1972 год
Размеры: 231 х 178 сантиметров
Место нахождения: частная коллекция
Работа Ботеро «Посвящение Боннару» отдаёт собой дань уважения французскому художнику-постимпрессионисту Пьеру Боннару (годы жизни 1867-1947), хорошо известному по своим интимным домашним сценам и яркому использованию цветовой палитры красок. В этой конкретной картине Ботеро перенимает эстетический язык Боннара, наполняя его своим собственным характерным стилем преувеличенных форм и сладострастных фигур.
1815x2400, 379 Kb / Ботеро, ванная, Посвящение Боннару душа нет, унитаз,

Ботеро, ванная, Посвящение Боннару душа нет, унитаз

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