ещё! выкл. сиськи
11.07.2024 19:19 | прочее от саныч | комментарии: 1  ↓ 
Ташкент, парк Magic City. В этом году на одной алее тема - Национальные ткани. Ранее были зонтики и др. и пр.
https://yandex.ru/maps/-/CDG2fVJD
940x1800, 432 Kb / Ташкент, Беш-Агач, Magic City, Июль, 2024

Ташкент, Беш-Агач, Magic City, Июль, 2024

комментарии
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kikos | 11.07.2024 20:41
Нихуя себе.. они что, метро до Куйлюка протянули??? Но кажись только наземное.. да уж, хотел бы съездить, но моя супруга не хочет, категорически отказывается, я, говорит, всех этих узбеков здесь насмотрелась...
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