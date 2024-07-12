ещё! выкл. сиськи
12.07.2024 20:11 | прочее от garry_stanis | комментарии: 3  ↓ 
Ширли Слэйд (22 years old), член женской авиационной службы, 1943 год. справа
Фото Питер Стэкпол
Слева Позвольте представить: лондонское гламурное кисо Кейси Дрэббл, которая в 2016 году подарила себе милитари–фотосет, снимок сделал фотограф Ник Клементс. Она украсила им свою инсту (https://www.instagram.com/p/BAAt0Maj7Xo/), а он – мужской журнал "Men's File Magazine" (https://clutch-cafe.com/blogs/news/mens-file-x-clutch-cafe-2...).
Вот настоящая Ширли Слейд https://cafriseabove.org/shirley-slade-teer/
1400x793, 462 Kb / сигарета, очки, шлемафон, перчатка, кожанка, авиация, Ширли Слэйд

сигарета, очки, шлемафон, перчатка, кожанка, авиация, Ширли Слэйд

комментарии
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312kbps | 12.07.2024 20:36
а в тегах не судьба имя написать, авиация и тд и тп ?
Polina | 12.07.2024 21:05
312kbps (20:36), прям так и написать "имя, авиация и тд и тп"? ))
Polina | 12.07.2024 21:07
хороша девчонка. жаль только, что брови ей уродские пририсовали, какие нынче большинство мальвин себе шлёпают
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