ещё! выкл. сиськи
13.07.2024 07:56 | сиськи от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
Александр Николаевич Самохвалов (1894 — 1971).
«После кросса» 1934-1935гг.
Холст, масло. 143 х 64 см.
Коллекция Государственного Русского музея.
684x1542, 591 Kb / живопись, шапочка, полотенце

живопись, шапочка, полотенце

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