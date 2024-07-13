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13.07.2024 13:18 | интересное от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
Пионер в технологии уменьшения шума, физик Рэй Милтон Долби в своей лондонской лаборатории, работающий над своим изобретением Dolby NR2 (Dolby Laboratories, Inc). Его система шумопонижения была разработана для использования в аналоговой аудиозаписи. При этом шипение ленты ограничивает производительность, связанную с размером и текстурой частиц, используемых в магнитной эмульсии на носителе, а также скоростью ленты относительно головок. Первой была Dolby A, профессиональная широкополосная система шума для студий звукозаписи в 1965 году, но самая известная — Dolby B, представленная в 1968 году, система раздвижной полосы пропускания для потребительского рынка, помогла сделать высокое качество записи на кассетах в которой использовалась относительно шумящая лента и низкие скорости записи - воспроизведения.
1917x1081, 302 Kb / лаборатория, инженер- физик Долби , ч/б

лаборатория, инженер- физик Долби, ч/б

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