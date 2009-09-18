ещё! выкл. сиськи
15.07.2024 17:35 | прочее от garry_stanis | комментарии: 3  ↓ 
18 сентября 2009 г.
Президент России Дмитрий Медведев у скульптуры "Девушка-туристка" в Великом Новгороде.
666x800, 121 Kb / Медведев, "Туристка", Великий Новгород

Медведев, "Туристка", Великий Новгород

комментарии
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garry_stanis | 15.07.2024 17:36
Через 10 лет
https://media-cdn.tripadvisor. ... hoto-s/29/bf/ff/4d/caption.jpg
garry_stanis | 15.07.2024 17:39
Через 15 лет.https://sun9-21.userapi.com/im ... aeed7f6e45a3d8c&type=album
Polina | 15.07.2024 18:09
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