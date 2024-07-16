16.07.2024 21:33 | интересное от kikOS | комментарии: 1 ↓ от Объявление А.П. Чехова в 1880 году: поиск жены



Хочу жениться по причинам, известным одному только мне да моим кредиторам. А вот какова должна быть моя невеста:



...Не бледна, не красна, не худа, не полна, не высока, не низка, симпатична, не одержима бесами, не стрижена, не болтлива и домоседка.



Уметь: петь, плясать, читать, писать, варить, жарить, поджаривать, нежничать, печь (но не распекать), занимать мужу деньги, со вкусом одеваться на собственные средства и жить в абсолютном послушании.



Не уметь: зудеть, шипеть, пищать, кричать, кусаться, скалить зубы, бить посуду и делать глазки друзьям дома.



Не называться: Матреной, Акулиной, Авдотьей и другими сим подобными вульгарными именами, а называться как-нибудь поблагороднее (например, Олей, Леночкой и т. п.).

Чехов А. П.

