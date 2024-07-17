ещё! выкл. сиськи
17.07.2024 19:58 | прочее от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
Итальянская актриса Софи Лорен в зале заседания Кремлёвского дворца съездов. 1965 год.
Валерий Генде-Роте, ТАСС. Сайт: http://www.gende-rote.com.
900x1200, 180 Kb / София Костанца Бриджида Виллани Шиколоне, Кремлевский дворец съездов, ч/б, Ленин, Софи Лорен, микрофон

София Костанца Бриджида Виллани Шиколоне, Кремлевский дворец съездов, ч/б, Ленин, Софи Лорен, микрофон

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