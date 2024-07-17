17.07.2024 20:09 | прочее от garry_stanis | комментарии: 1 ↓ от Софи Лорен. 1956 год.

Кстати ее жизненный путь мог оборваться в 1944 году во время бомбардировки американцами бухты городка Поццуоли близ Неаполя.

"Когда завыла сирена, Софи замешкалась. Мама с младшенькой сестричкой уже были в бомбоубежище, а Софи собрала учебники и побежала следом. Налёт мог затянуться, девочка решила во время вынужденного тревожного безделья почитать…

Она не успела добежать до входа в бомбоубежище несколько десятков метров. Разрыв упавшей поблизости бомбы сбил её с ног. А когда Софи попыталась подняться с мостовой, ударила вторая бомба. Осколками девочке посекло лицо. Один из них угодил в подбородок. Истекающую кровью Софи кто-то из взрослых занёс в убежище. Матушка увидела изувеченное лицо дочери и… лишилась чувств.

К счастью, рана оказалась не опасной. Содранную на подбородке кожу зашили. Несколько дней Софи пролежала в местной больнице. Глубоких следов на лице девочки это ранение не оставило, но врач сообщил убитой горем матушке Ромилде, что её дочь была в полушаге от смерти. Осколок прошёл по касательной. Подними Софи голову чуть выше, и удар пришёлся бы в шею. Ниже – прямо в лицо…"

На фото виден шрам на правой стороне подбородка.

Наверное их с Трампом Всевышний любит и защищает.

Софи Лорен, бусы, белый воротничек, 1956 год. портрет, ч/б

