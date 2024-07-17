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17.07.2024 22:34 | интересное от Polina | комментарии: 1  ↓ 
71-летний Стив Карри ищет спасительную тень под информационным стендом национального парка "Долина Смерти". Он умер позже в тот же день в июле 2023 года, потеряв сознание от жары в 49,4 градусов Цельсия.
1920x1080, 311 Kb / жара, мужчина, бутылка, стенд, шляпа, очки, долина смерти

жара, мужчина, бутылка, стенд, шляпа, очки, долина смерти

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garry_stanis | 17.07.2024 22:47
Он сам этого хотел. 71 год, путешественник в это время в долину смерти поперся.
"Американский путешественник Стивен Карри погиб в Южной Калифорнии. Это случилось в знаменитой Долине Смерти, которая считается самым горячим местом на нашей планете. Буквально за несколько часов до своей кончины 71-летний Карри встречался с журналистами издания Los Angeles Times, с которыми обсудил проблему глобального потепления и поделился впечатлениями об участке пустыни, известном экстремальными температурами.
Во время беседы Стивен сидел в тени металлического знака — единственного предмета на сотни метров, отбрасывающего тень. Он указал на то, что в этом и без того жарком месте температура стала небывало высокой, достигнув 52 °C. Даже в час ночи столбик термометра не опускается здесь ниже 49 °C градусов, а ранним утром — ниже 40,6 °C. Несмотря на это, Карри решил пересечь Долину Смерти, но не рассчитал своих возможностей. Жара сначала вызвала обморок, а затем и смерть путешественника.
Его супруга рассказывает о нем, как любителе совершать опасные пешие переходы, ставшие для Стивена обычным делом. Он отправился в Долину Смерти, не сказав жене, которая была уверена, что он будет ночевать дома. Переход Стивена из Золотого каньона Долины Смерти в Забриски-Пойнт смело можно считать подвигом. Вероятно, он поможет привлечь внимание к проблемам изменения климата на планете и не дать некогда цветущей Земле превратиться в пустыню."
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