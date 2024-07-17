17.07.2024 23:44 | интересное от Polina | комментарии: 0 ↓ от Это Стив Джобс. Один из основателей корпорации Apple и киностудии Pixar, который умер миллиардером в возрасте 56 лет от рака поджелудочной железы.

Ниже одна из его цитат во время болезни, с которой он боролся 8 лет.

«В момент, когда я лежу в кровати больной и вспоминаю всю свою жизнь, я понимаю, что всё признание и богатство, которые у меня есть, бессмысленны и лишены высшего смысла перед лицом неминуемой смерти. Вы можете нанять кого-то, чтобы водить машину для Вас, зарабатывать деньги для Вас, но вы не сможете никого нанять за все Ваши деньги, чтобы он понёс эту болезнь вместо Вас. Можно найти и купить материальные вещи. Но есть одна вещь, которую нельзя найти и купить, когда она потеряна – нельзя купить «жизнь».

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