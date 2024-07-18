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18.07.2024 00:06 | интересное от Polina | комментарии: 1 ↓
Это была последняя фотография Семры Айсал, сделанная её мужем Хаканом Айсалом в июне 2018 года. Женщину, которая была на седьмом месяце беременности, муж заманил на край обрыва, прежде чем столкнуть её вниз. Она упала с высоты более 300 метров и умерла вместе со своим будущим ребенком.
На суде муж отрицал свою вину:
«Сделав фото, моя жена положила телефон в сумку. Позже она попросила меня снова подать ей телефон. Я услышал позади себя крик жены, когда отошел на несколько шагов, чтобы достать телефон из её сумки. Когда я обернулся, её там не было».
При этом он был единственным бенефициаром любых выплат в случае смерти супруги, а перед этим оформил на неё страховку на 25 тыс. долларов. Ему дали пожизненный срок.
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