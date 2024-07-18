ещё! выкл. сиськи
18.07.2024 07:44 | сиськи от garry_stanis | комментарии: 2  ↓ 
Илья Глазунов «Утро». 1956
720x899, 115 Kb / живопись, Глазунов, город, окно,кровать,стол

живопись, Глазунов, город, окно, кровать, стол

комментарии
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accent | 18.07.2024 07:54
ну вот, умел же писать нормальные картины, а не это вот все..
garry_stanis | 18.07.2024 08:45
- Исаак Абрамович! Говорят вы в молодости были членом суда?
- О Молодость! Молодость! Член сюда , член туда.
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