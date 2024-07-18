ещё! выкл. сиськи
18.07.2024 07:59 | интересное от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
Магнитоальбом 1973 года. В этом году завод в Таллине начал массовое производство аудиокассет.
Качество воспроизведения на скорости 7 1/2 ips было выше грампластинок. К такому качеству звука кассеты и техника вышли через 10 лет.
600x600, 46 Kb / магнитоальбом, GENEZIS, 1973

магнитоальбом, GENEZIS, 1973

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