18.07.2024 08:13 | интересное от garry_stanis | комментарии: 0 ↓ от Богато одетая женщина решительно сталкивает в колодец могучего воина. Мужчина не ожидал нападения, поэтому, несмотря на физическое превосходство, итог борьбы очевиден.

Картина «Тимоклея, убивающая своего насильника» написана итальянской художницей Элизабеттой Сирани в 1659-м году.

История об отважной Тимоклее Фивейской известна благодаря пересказу Плутарха. Согласно литературному первоисточнику примерно за 3 столетия до нашей эры мятежные Фивы были осаждены и взяты войсками Александра Македонского. Помимо прочих в объединённую армию великого полководца входили отряды фракийцев.

На правах победителя фракийский офицер ворвался в покои знатной матроны и надругался над нею. После совершённого насилия он не постеснялся попросить жертву указать место, где спрятаны богатства. Гречанка привела преступника к садовому колодцу, где по её словам якобы находился тайник. Когда человек нагнулся, она столкнула его вниз, а колодезный ствол забросала камнями. Позже героиня была схвачена и приведена на царский суд. Восхищённый её хладнокровной решимостью Александр Великий повелел оправдать обвиняемую.

На холсте изображена кульминация драматического повествования. Фоном динамичной композиции служит стена, отделяющая сад от двора усадебного дома. Низкое небо потемнело из-за объявших город пожаров. В нижней части полотна видны искусно выполненные барельефы и изящная амфора для подъёма воды.

Сегодня картина хранится в Национальном музее Каподимонте (Неаполь, Италия).

Будете там - обязательно к просмотру

живопись, Тимоклея, Сирани, колодец, фракиец

