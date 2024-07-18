ещё! выкл. сиськи
18.07.2024 09:02 | прочее от garry_stanis | комментарии: 4  ↓ 
Временная скульптура Mr. Arbitrium на площади Сан-Лоренцо во Флоренции
1080x1501, 188 Kb / Флоренция, скульптура, атлант, контрфорс, Mr. Arbitrium

Флоренция, скульптура, атлант, контрфорс, Mr. Arbitrium

комментарии
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garry_stanis | 18.07.2024 09:07
Кому интересно фид с другой стороны https://media.istockphoto.com/ ... u7nKIEUZI7bIPPNRAS-VZ4pg7b6so=
DimaS | 18.07.2024 09:10
Етово идиёта в прошлом году во Львов привозили, там он оперный театр то ли поддерживал, то ли с места сдвинуть хотел.
garry_stanis | 18.07.2024 09:11
Автор сего шедевра. https://24tv.ua/resources/phot ... &fit=cover&output=webp
garry_stanis | 18.07.2024 09:18
DimaS 09:10 Как ребенок тащит в рот всякое без разбору, так и они тащат к себе всякую гадость.
https://fun.24tv.ua/ru/gigants ... vozle-opernogo-teatra_n2343293
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