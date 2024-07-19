ещё! выкл. сиськи
19.07.2024 14:58 | прочее от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
«Адам и Ева» 1932г. Тамара Лемпицка.
Панно выполнено в стиле ар-деко и изображает обнаженного мужчину, обнимающего обнаженную женщину, которая держит яблоко. На заднем плане изображены стилизованные небоскребы.
Размер картины 116 на 73 см. Находится в частной коллекции.
794x1280, 76 Kb / живопись, Адам, Ева, яблоко ,ар-деко, Лемпицка

живопись, Адам, Ева, яблоко, ар-деко, Лемпицка

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