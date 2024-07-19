ещё! выкл. сиськи
19.07.2024 16:10 | картинки от garry_stanis | комментарии: 6  ↓ 
Я ворона.
За бугром ее называют "Королева ворон" или воронов. Как кому по душе.
1543x2048, 557 Kb / постель, четыре вороны, ворона, королева, блондинка, тату, нейросеть

постель, четыре вороны, ворона, королева, блондинка, тату, нейросеть

комментарии
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akel | 19.07.2024 18:17
Не Линда.
Polina | 19.07.2024 18:28
так ворон, или вОронов? в посте непонятно кто, вроде по окрасу и клюву вОроны, но по размеру и формам вороны
Polina | 19.07.2024 18:37
а лапы вообще пиздец какой-то!
garry_stanis | 19.07.2024 21:49
Вот точно ворон из лондонского Тауэра. Сами сравнивайте. https://i.cbc.ca/1.4883624.154 ... /original_1180/ravenmaster.JPG
nifeus | 19.07.2024 21:49
Polina (18:28), сверху голубь какой то.
Поисковик облажался короче в рисовании
nifeus | 19.07.2024 21:50
garry_stanis (21:49), сравнивать с рисунком от компа?)
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