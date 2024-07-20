ещё! выкл. сиськи
20.07.2024 17:23 | картинки от Polina | комментарии: 2  ↓ 
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600x587, 80 Kb / борщ, пельмени, доллары, рубли

борщ, пельмени, доллары, рубли

комментарии
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garry_stanis | 20.07.2024 18:49
Готовить там есть кому судя по рукам в комнате, а зарабатывать там умеют все. Правда все по разному. Напомнило фильм с Джейн Фонда "Прогулка по беспутному кварталу" 1962.
garry_stanis | 20.07.2024 19:07
Кстати первые начали хихикать на эту картинку пшеки. https://www.kiep.pl/img47/2018/12/10/5c0dba2d99b5b.jpeg
Вы не представляете с каким удовольствием ощущаю себя нормальным человеком, когда я могу употреблять на этой свободной платформа слова типа пшеки, хохлы, москали , пиндосы, пархатые !
В отличии от мордокниги где прилетало через несколько миллисекунд после опубликования. AI у них на самом передке трудится. Типа "За базаром следи чувак".
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