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22.07.2024 06:10 | прочее от garry_stanis | комментарии: 0 ↓
Луи д'Орлеан хвастается своей любовницей — картина 1825—1826 годов, созданная французским художником Эженом Делакруа, ныне находящаяся в музее Тиссена-Борнемисы в Мадриде. На ней изображены Людовик I, герцог Орлеанский, его камергер Альберт Ле Фламенк и Мариетта д'Энгьен, которая была женой Ле Фламенка и любовницей герцога. Он опирается на эпизод, рассказанный как в «Histoire des ducs de Bourgogne de la maison de Valois» Проспера де Баранте, так и в «Vie des dames galantes» Брантома. Он показывает сильное влияние Рубенса и Тициана, а также Ричарда Паркса Бонингтона, британского художника, с которым он активно обменивался идеями и эскизами между 1825 и 1828 годами.
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