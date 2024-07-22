ещё! выкл. сиськи
22.07.2024 06:20 | прочее от garry_stanis | комментарии: 1  ↓ 
«А.С. Пушкин в Крыму у Гурзуфских скал», 1880 г.
Айвазовский Иван Константинович (1817-1900).
Одесский художественный музей.
791x1000, 69 Kb / живопись, Пушкин, Айвазовский, Крым, наш, Одесса, музей, русский город

живопись, Пушкин, Айвазовский, Крым, наш, Одесса, музей, русский город

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quad.sepultura | 22.07.2024 08:05
пропорции - пипец
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