ещё! выкл. сиськи
22.07.2024 06:38 | прочее от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
Название мое: "Отстань противный"
Фотограф Ken T Huynh
Анекдот по случаю. Упали в глубокую яму волк медведь и лось. Не вылезти.
Волк рассуждает: - Лось! Давай мы тебя съедим. Ты травоядный, а нам польза от тебя (питерского) будет. Может и со временем выберемся из ямы.
Лось подумал и молвил: - Хорошо. Перед смертью хочу узнать что у меня сзади на клейме написано. Исполните мою последнюю просьбу.
Волк : - конечно. И пошли они с медведем смотреть сзади на лося.
Волк сразу ушел к праотцам, а медведь успел сказать : - А я то что полез? Я же грамоте не обучен.
2048x1365, 211 Kb / кони, Ken T Huynh, зеленая травка

кони, Ken T Huynh, зеленая травка

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