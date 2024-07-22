22.07.2024 06:38 | прочее от garry_stanis | комментарии: 0 ↓ от Название мое: "Отстань противный"

Фотограф Ken T Huynh

Анекдот по случаю. Упали в глубокую яму волк медведь и лось. Не вылезти.

Волк рассуждает: - Лось! Давай мы тебя съедим. Ты травоядный, а нам польза от тебя (питерского) будет. Может и со временем выберемся из ямы.

Лось подумал и молвил: - Хорошо. Перед смертью хочу узнать что у меня сзади на клейме написано. Исполните мою последнюю просьбу.

Волк : - конечно. И пошли они с медведем смотреть сзади на лося.

Волк сразу ушел к праотцам, а медведь успел сказать : - А я то что полез? Я же грамоте не обучен.

кони, Ken T Huynh, зеленая травка

