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22.07.2024 06:59 | интересное от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
Винтажный магнитофон 1924 года. Магнитофон Blattnerphone, технология ранней магнитной записи, разработанная доктором Куртом Стилле и Луисом Блаттнером в 1924 году на студии BBC, использовалась для записи программ для ретрансляции в другие страны. Носитель металлическая проволока.
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магнитофон, BBC, ч/б

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