ещё! выкл. сиськи
23.07.2024 16:38 | интересное от garry_stanis | комментарии: 1  ↓ 
Упокой Господь беспокойную душу Татьяны Ивановны Озолиной.
1920x1080, 464 Kb / Таня, Мототаня , ДТП, Турция

Таня, Мототаня, ДТП, Турция

комментарии
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Lex72 | 23.07.2024 18:15
Подписан не был, но иногда заходил посмотреть на ютубе. Прикольная девочка была. Узнал сегодня о смерти - взгрустнулось.
Дорога она такая, мотоциклистов не особо любит - скоростные, рисковые, часто малозаметные.
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