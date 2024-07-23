ещё! выкл. сиськи
23.07.2024 19:54 | сиськи от akel | комментарии: 2  ↓ 

1000x1246, 205 Kb / декольте, цепочка, крестик, кулон, анкх

декольте, цепочка, крестик, кулон, анкх

комментарии
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garry_stanis | 23.07.2024 20:57
Крестика не вижу. Вижу Анкх - знак жизни.https://sun9-43.userapi.com/im ... 2zS1Wn-6KqrB9C4&type=album
Polina | 23.07.2024 21:34
garry_stanis (20:57), тоже, кстати, крест, но уже жизни, а не участи. и о него лбы не расшибали, просто как знак, руна (если представить скандинавский манер, хотя это от египта), буква
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