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24.07.2024 00:19 | картинки от garry_stanis | комментарии: 3 ↓
Всем на горшок и в койку! Иначе
Viacheslav Shilov. Dominoes etc. "Не ложися на краю"
Холст 40Х30Х4, акрил, лак, ночь, волчок, бочок.
Картина продается, Для контакта ЛС или vfshilov@gmail.com
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