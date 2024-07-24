ещё! выкл. сиськи
24.07.2024 00:19 | картинки от garry_stanis | комментарии: 3  ↓ 
Всем на горшок и в койку! Иначе
Viacheslav Shilov. Dominoes etc. "Не ложися на краю"
Холст 40Х30Х4, акрил, лак, ночь, волчок, бочок.
Картина продается, Для контакта ЛС или vfshilov@gmail.com
1106x1474, 550 Kb / Шилов, волчок, бочок, постель, окно, часы, луна

Шилов, волчок, бочок, постель, окно, часы, луна

комментарии
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Polina | 24.07.2024 00:34
покупай, Гарри! а то такая картина будет дооолго продаваться )
Polina | 24.07.2024 00:37
это мой муж и я (волчок). постоянно его норовлю укусить за его розовый, мягкий, вкусный, родной бочок, а он боится, не дается, но я все равно ухитряюсь.. )
garry_stanis | 24.07.2024 00:37
Polina 00:34 Чек за границей далеко. Ноя всю жизнь хотел продолжения этой колыбельной и вот оно наконец свершилось.
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