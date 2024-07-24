ещё! выкл. сиськи
24.07.2024 08:57 | картинки от Murrzik | комментарии: 6  ↓ 
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Признавайтесь, кто узнал картинку?))
482x356, 45 Kb / Хомяки, флаг

Хомяки, флаг

комментарии
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Vintorezz | 24.07.2024 08:59
Узнал, но эта картинка "на грани".
Murrzik | 24.07.2024 09:17
На какой грани? Что с блогом? Лайв убрали, хоть и не особо его читал. Грани какие-то появились. Мы кого-то боимся? Или чего-то?
kikOS | 24.07.2024 10:36
Murrzik (09:17), мы на баланду перешли, посмотри чем потчевают, гражданин начальник говорит, в наше не спокойное время кушать хамон смерти подобно... вот, щщи пресные жуём.
.bsa | 24.07.2024 10:43
Murrzik (09:17), а что с блогом?, повторяю, не боимся, скорее оберегаем друг друга) а што што?)
.bsa | 24.07.2024 10:55
это кикосыч перекладывает в стопки, мятые к неглаженым та посыпает голову пеплом
kikOS | 24.07.2024 11:31
.bsa (10:43), ваше обережение доходит до маразма.
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