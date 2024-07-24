ещё! выкл. сиськи
24.07.2024 18:21 | картинки от .bsa | комментарии: 4  ↓ 
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600x787, 78 Kb / кабинки,телефон,межгород

кабинки, телефон, межгород

комментарии
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Polina | 24.07.2024 18:45
переговорный пункт. здесь надо еще км. очереди осатаневшей
kikOS | 24.07.2024 18:59
Помнится сидел я как то в такой будке и работу себе подыскивал, по газете всех обзванивал.. бляха муха, как же это давно было.
.bsa | 24.07.2024 19:09
Polina (18:45), сначала почтальон приносит срочную телеграмму, которая оповещает дату и время)
Polina | 24.07.2024 19:32
.bsa (19:09), я тогда еще маленькой была и получали родители, поэтому этого я и не знала даже )
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