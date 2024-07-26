ещё! выкл. сиськи
26.07.2024 20:42 | сиськи от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Реклама радиоприемника "Океан-209"
Производился с 1976 по 1984 на Минском заводе "Горизонт".
800x794, 144 Kb / Реклама, радиоприемник, океан, Минск, горизонт, пляж, песок, шорты, ссср

Реклама, радиоприемник, океан, Минск, горизонт, пляж, песок, шорты, ссср

комментарии
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garry_stanis | 26.07.2024 21:18
Vintorezz! Это реклама ВЭФ-201. На снимке он отзеркален. Вот он истинный из рижского завода с 1969 года. http://rr20.ddns.net/Item.aspx ... -b0d0-f5d80cac36e0&Lang=En
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