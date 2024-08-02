02.08.2024 15:51 | тексты от creig | комментарии: 0 ↓ от нас унижали год от года детьми борщами сексом тёщами

и что живём мы не в Италии и что жилплощадь очень тощая

но тут огни олимпиады над нами засверкали вдруг

и мы увидели воочию не нужен чемпионкам друг

они поддержат нас убогих у них в трусах бульдожьи яйца

и забоитесь вы за нос свой в толпе увидя итальянца