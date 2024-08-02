|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
02.08.2024 15:51 | тексты от creig | комментарии: 0 ↓
нас унижали год от года детьми борщами сексом тёщами
и что живём мы не в Италии и что жилплощадь очень тощая
но тут огни олимпиады над нами засверкали вдруг
и мы увидели воочию не нужен чемпионкам друг
они поддержат нас убогих у них в трусах бульдожьи яйца
и забоитесь вы за нос свой в толпе увидя итальянца
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