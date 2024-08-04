ещё! выкл. сиськи
04.08.2024 08:57 | тексты от IRS12 | комментарии: 0  ↓ 
Когда приобретали пса - сразу смотрели, чтоб собака была большая, "серьёзная", т.к. брали для того, чтоб она защищала бабушку, которая живёт в селе. С собакой работали кинологи, учили, чтобы ничего лишнего не было, чтобы был охранник и защитник. Теперь этот охранник и защитник запрыгивает на забор не хуже котов, потому что боится гусей. Воспитал несколько поколений соседских котят, которые прыгали по нему, как по батуту. Отогревал пьяного соседа, который упал пьяным сном у нас под забором, пока того не хватились. Очень любит сидеть с бабушкой у телевизора, смотреть, как та вяжет ему очередной свитерок. Не совсем то, о чём мы думали, но ведь всё как заказывали - охранник, защитник.
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