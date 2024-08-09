ещё! выкл. сиськи
09.08.2024 06:00 | сиськи от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
“Nude Picnic” Eric Wallis.
Эрик Уоллис (Eric Wallis) – современный американский художник, работающий в стиле крутой импрессионизм.
Вопросы, которые возникли у меня при просмотре данного шедевра автора:
1. где стаканы?
2. Где ее спутник?
3. Почему ее не кусает мошкара?
4. Почему она открывает бутылку сама?
5. Где спрятана ее одежда?

Мое название - Женщина с персиками
720x901, 80 Kb / живопись, пикник, фрукты, корзинка, шляпка, бутылка , штопор, платок, Эрик Уоллис, Eric Wallis

живопись, пикник, фрукты, корзинка, шляпка, бутылка, штопор, платок, Эрик Уоллис, Eric Wallis

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