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09.08.2024 06:00 | сиськи от garry_stanis | комментарии: 0 ↓
“Nude Picnic” Eric Wallis.
Эрик Уоллис (Eric Wallis) – современный американский художник, работающий в стиле крутой импрессионизм.
Вопросы, которые возникли у меня при просмотре данного шедевра автора:
1. где стаканы?
2. Где ее спутник?
3. Почему ее не кусает мошкара?
4. Почему она открывает бутылку сама?
5. Где спрятана ее одежда?
Мое название - Женщина с персиками
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