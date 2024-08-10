ещё! выкл. сиськи
10.08.2024 13:48 | интересное от mxx | комментарии: 0  ↓ 
Каркас–опалубка головы скульптуры "Родина-мать зовёт!", СССР, 1959
705x955, 313 Kb / Родина, мать, зовет, скульптура, каркас, ч/б

Родина, мать, зовет, скульптура, каркас, ч/б

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