ещё! выкл. сиськи
13.08.2024 10:48 | интересное от саныч | комментарии: 1  ↓ 

640x853, 135 Kb / 1904, газета, Times, солдаты, за царя, Порт-Артур

1904, газета, Times, солдаты, за царя, Порт-Артур

комментарии
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Vintorezz | 13.08.2024 10:57
Есть еще история про лыжника и и журналиста , вроде в Японии, и слово "дахусим", из этой оперы.
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